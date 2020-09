Kate Middleton scout per un giorno tra marshmallow arrostiti e falò

Arrostisce sul fuoco e mangia i marshmallows, tiene legato al collo il tradizionale fazzolettone, indossa la divisa da scout. Kate Middleton è stata insignita del ruolo di presidente della Scout Association, che unisce i gruppi scout britannici, e per dimostrare di esserci, la duchessa di Cambridge si è presentata a Northolt con la sua uniforme pronta a mettersi in gioco come sempre.

Sorridente ed emozionata la Middleton è apparsa entusiasta di questo nuovo impegno. Del resto, la duchessa ha sempre dichiarato di amare la natura, le attività di giardinaggio, i giochi con i figli all’aria aperta. E così divertita come una bambina si è inginocchiata sull’erba, ha fatto il falò, ha bruciacchiato le caramelle. Ha piegato cartoline e compilato foglietti da inviare per il mondo insieme ai bambini e si è detta felice di questa esperienza.

La Middleton vanta un passato da brownie (baby scout) e pure negli anni passati ha partecipato a iniziative e campus riguardanti gli scout. “Per molti bambini e ragazzi, la Scout Association significa davvero il primo modo per costruire dei rapporti sociali. E per sviluppare quelle abilità che serviranno loro in futuro” ha detto la duchessa che affiancherà il Duca di Kent in questo impegno.

