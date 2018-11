Kate Middleton imita Meghan Markle, guarda che slancio!

Il confronto con la cognata inizia a farsi sentire. Dopo il tour in Australia e Nuova Zelanda dei duchi di Sussex e la lieta novella della cicogna in volo, si è detto che la Markle ha ampiamente superato la moglie di William facendo addirittura vacillare la corona di più elegante del regno. E così Kate Middleton è corsa ai ripari sfoggiando un look inusuale e sempre più simile a Meghan.

Jeans skinny che mettono in evidenza le gambe lunghe e affusolate, blazer e maglioncino serioso e sensuale al tempo stesso. Kate appare sorridente e sicura di sé, anche se in tanti fanno notare l'eccessiva magrezza della duchessa di Cambridge. Si dice che dopo il suo terzo parto si sia messa a dieta ferrea, fatto sta che la Middleton appare particolarmente asciutta. Un contrasto ancora più netto con la Markle che con la gravidanza invece mette in evidenza le sue dolci curve materne. Il confronto è solo agli inizi e nel Regno Unito ogni occasione è buona per mettere l'una di fronte all'altra.