Karina Cascella dopo la blefaroplastica: “Via le palpebre da pesce lesso”

Sui social c’è chi la critica ma lei risponde per le rime: “Libera di scegliere cosa fare sulla mia pelle. Del parere non richiesto me ne infischio”

La ex di “Uomini e donne” sui social si è mostrata con i cerottini sugli occhi e ai follower ha spiegato: “Non mi piacciono le mie palpebre da pesce lesso? No. E le modifico”. A chi l’ha criticata suggerendole di piacersi per quello che è, la showgirl ha risposto per le rime: “Libera di decidere sulla mia pelle”. E poi si unisce alle fan che le scrivono condividendo la sua libertà di scelta: “Noi ce ne freghiamo altamente del parere non richiesto”.

L’intervento di blefaroplastica Karina Cascella ha deciso che era arrivato il momento di modificare quel dettaglio del suo aspetto che non le piaceva. Così dopo essersi consultata con i medici ha fatto un intervento di blefaroplastica, per correggere le palpebre superiori cadenti. Sui social si è mostrata con i medicamenti e ha spiegato: “Il mio post operatorio è stato assolutamente indolore, privo di alcun fastidio e provoca solo dei lividi che non recano dolore. Spariranno in una decina di giorni. Il risultato non lo conosco perché devo togliere i cerotti…”.

La decisione dopo due anni difficili Karina Cascella spiega anche come è arrivata alla decisione di eseguire un intervento alle palpebre, che riteneva fossero “da pesce lesso”. “Credo che mi abbia spinto il periodo difficile vissuto negli ultimi due anni e mezzo… - ha confidato ai fan sui social - Mi sono accaduti una serie di eventi negativi, che un po’ mi avevano fatto perdere fiducia, forse anche in me stessa e, come faccio sempre sin da bambina, mi sono detta a un certo punto che avevo bisogno di ricominciare da me… dal presente, da ciò che avevo. E cambiare qualcosa in me che fino ad oggi non mi piaceva, poteva essere un nuovo inizio…”.

Gli haters l’attaccano Come sempre c’è chi critica sui social. Ma Karina Cascella è una donna volitiva e sicura di sé che non si fa certo intimidire dalle dichiarazioni degli haters. “Posto quello che mi pare, che mi va, delle volte sparisco, altre volte documento una circostanza, semplicemente a seconda di come mi gira” premette spiegando il suo rapporto con Instagram. Ma davanti ai messaggi di chi l’accusa non le manda a dire: “Sto leggendo qualsiasi cosa, gente che spunta dall’oltretombra per dire la sua sulla mia blefaro, mi fa volare. La verità è che c’è tanta ignoranza e pochezza in giro… Perché fondamentalmente è molto chiaro che ci sia una netta differenza tra una donna, che sceglie con una consapevolezza data dalla sua età di fare un ritocco agli occhi, e delle ragazze, magari invece giovani, che si cambiano i connotati senza motivo e senza la maturità necessaria soprattutto. Ma d’altra parte mi rendo conto anche di pretendere troppo da alcuni soggetti che come sempre arrivano solo fino a un certo punto poi il buio…”.