Karina Cascella, quanto è sexy il suo isolamento

L'inizio della Fase 2 non ha trovato impreparata Karina Cascella , pronta a sfoderare tutte le sue armi di seduzione. In attesa di uscire di casa e tornare a sfoggiare le sue mise più sexy, gioca con la sensualità sui social e propone ai follower uno shooting casalingo bollente. Tra pizzi, scollature e giochi sapienti di vedo-non-vedo mette in mostra le sue curve sensazionali e non perde l'occasione per lanciare qualche frecciatina agli immancabili hater.

Provocante e sfrontata, Karina posa nel giardino di casa sua con addosso un abito super sexy. La scollatura vertiginosa lascia intravedere il seno esplosivo e la gonna lunga ma totalmente trasparente fa risaltare le gambe perfette. Le applicazioni di pizzo sulla parte centrale del vestito nascondono solo il tanto che basta, dando un tocco ancora più seducente. Le pose languide fanno il resto: la Cascella ammicca all'obiettivo e lascia esplodere tutta la sua femminilità. "Avevo pensato di uscire per la spesa così. Vediamo chi ci crede davvero", scrive sui social sfidando i commentatori più astiosi e sempre pronti a criticare.

Poi si fa immortalare con un secondo outfit, ancora più bollente del precedente e scrive: "Sono una donna molto generosa e altruista... infatti anche stasera con questa foto, darò modo a tutte le frustrate di sfogarsi. Un consiglio però vorrei darlo a tutte coloro che per sentirsi meglio, girano in ogni profilo ad offendere “gratuitamente” gli altri.. Se ricordaste più spesso che, su questa terra, siamo solo di passaggio e che questa vita non è eterna, forse riuscireste ad essere più umili e meno cattivi". La gonna è sempre velata ma stavolta è corta e la scollatura lascia scoperta un'abbondante parte di seno, svelando un piccantissimo tatuaggio a forma di cuore. "La foto ci sta, uscire... la vedo dura..." scrive l'opinionista a commento degli scatti bollenti, chiedendo poi consiglio ai fan su come rendere meno audace il vestito. I pareri sartoriali non mancano, ma sono ancora di più i complimenti dei fan, in estasi davanti a tanta sensualità. E se queste sono le mise tirate fuori dall'armadio durante l'isolamento, chissà cosa le vedremo addosso per la fine del lockdown...

