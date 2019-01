Karina Cascella festeggia 39 anni, guarda festa e regali

Karina Cascella festeggia i suoi 39 anni in grande stile, insieme agli amici e ai familiari in un ristorante stellato milanese. Un menu gourmet, una torta deliziosa, regali da sogno e l'amore della figlia Ginevra Angelucci e del fidanzato Max Colombo sono stati gli ingrendienti speciali del party. Tra gli invitati, anche Salvatore Angelucci , ex compagno di Karina, e la sua attuale partner Alessandra Gallocchio .

Divertimento, risate e tanto affetto per Karina Cascella, ma a rendere speciale la sua festa di compleanno hanno contribuito anche i regali: uno su tutti la bag griffata che le ha donato il suo Max. Tra le dediche spicca quella di Alessandra Gallocchio, che le ha scritto su Instagram: "A te che sei diventata una persona fondamentale nella mia vita... un po’ una seconda mamma quando mi sgridi e ti preoccupi per me, un po’ migliore amica quando ascolti paziente le mie confidenze, un po’ sorella quando mi sostieni nonostante tutto.... tu, e ovviamente Ginni, siete il regalo più bello che Salva potesse farmi ed è a te che faccio i più grandi auguri di buon compleanno!! Non si può definire cosa siamo ma ti amo che mi scoppia il cuore (un po’ anche perchè mi hai portato a cena nel mio best ristorante)!! Auguri Cascellina del mio cuore!". Un party davvero riuscito, e l'opinionista di Domenica Live commenta commossa: "Sarò anche diventata più vecchia di un anno, ma così felice io non lo sono mai stata".