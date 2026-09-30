Jessica Battistello ha deciso di affidare ai social un racconto particolarmente intimo e doloroso. L'ex protagonista di Temptation Island ha rivelato di aver perso il bambino che portava in grembo dopo che la gravidanza si è interrotta. Nel suo messaggio, Jessica ha spiegato quanto fosse già forte il legame con quel bambino, nonostante la gravidanza fosse ancora all'inizio: aveva iniziato a immaginare il futuro, a pensare a come sarebbe cambiata la sua famiglia e a fantasticare sulla vita che avrebbe potuto condividere con lui o con lei. Poi è arrivata la notizia più difficile da accettare: durante un controllo ha scoperto che il battito cardiaco non c’era più.