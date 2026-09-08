Il docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.010.000 spettatori e del 31.21% di share. Benissimo anche sui giovani 15-34 anni: media del 43.11% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l'argomento più discusso in Italia e nel mondo. Il prossimo appuntamento con "Temptation Island e poi… e poi…" andrà in onda lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5.