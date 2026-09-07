LA SORPESA

"Temptation Island e poi... e poi...", Bernadette e Diamante verso le nozze: "Siamo in fase di preparativi"

La coppia condivide le emozioni in attesa del Sì più importante e riceve un regalo speciale dal programma

07 Set 2026 - 23:55
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"Siamo in fase di preparativi, quindi siamo un po' emozionati". Con queste parole Bernadette e Diamante condividono il loro avvicinamento alle nozze, in programma dopo l'intensa esperienza vissuta a "Temptation Island". Nello speciale "e poi... e poi...", in onda lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5, la coppia ha rivissuto il viaggio dei sentimenti che ha portato Diamante a chiedere la mano di Bernadette.

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Attraverso alcuni filmati, la coppia si è ripresa durante l'estate alla ricerca della location perfetta per il Sì più importante, presentandosi poi davanti a Filippo Bisciglia per condividere la loro gioia. "C'è un'emozione grandissima, perché quando inizi a vedere le sale di ricevimento e inizi a realizzare, c'è ansia, un'ansia bella", commenta Diamante.

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A tutto ciò, Bernadette precisa: "Mia mamma ci tiene che mi sposi nella chiesa del nostro paese, per una tradizione di famiglia. Noi invece vorremmo sposarci al mare, perché ci siamo conosciuti lì e sarebbe anche comodo per la location".

Dopo aver manifestato anche l'intenzione di trovare casa, la coppia riceve un regalo speciale da parte del programma: il viaggio di nozze.

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