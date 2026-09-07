"Temptation Island e poi... e poi...", Bernadette e Diamante verso le nozze: "Siamo in fase di preparativi"

"Siamo in fase di preparativi, quindi siamo un po' emozionati". Con queste parole Bernadette e Diamante condividono il loro avvicinamento alle nozze, in programma dopo l'intensa esperienza vissuta a "Temptation Island". Nello speciale "e poi... e poi...", in onda lunedì 7 settembre in prima serata su Canale 5, la coppia ha rivissuto il viaggio dei sentimenti che ha portato Diamante a chiedere la mano di Bernadette.