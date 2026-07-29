"Temptation Island", Bernadette e Diamante un mese dopo: "Continuerò a sceglierti ogni giorno"

Archiviata l'intensa esperienza vissuta a "Temptation Island", Bernadette e Diamante si confermano più innamorati che mai. Un mese dopo la partecipazione al reality, la coppia ha incontrato nuovamente Filippo Bisciglia per confermare la volontà di unirsi in matrimonio, dando dunque seguito alla proposta arrivata al termine del loro viaggio nei sentimenti.
Il percorso di Bernadette e Diamante a "Temptation Island"
A scrivere al programma era stata Bernadette, delusa dal fatto che il compagno non si sentisse pronto a convolare a nozze nonostante i sedici anni di relazione.
Nel villaggio dei fidanzati Diamante non nasconde la volontà di comprendere meglio i motivi che lo hanno portato a questa fase di stallo e di approfondire altre conoscenze. Proprio il confronto con gli altri fidanzati di "Temptation Island" e la conoscenza con la single Martina portano alla luce le risposte che il ragazzo cercava da tempo, spingendolo a evitare il consueto falò di confronto per presentarsi direttamente nel villaggio delle fidanzate e inginocchiarsi davanti a Bernadette.
La sorpesa di Diamante
Per Bernadette l'incontro con Filippo Bisciglia inizia con una romantica sorpresa organizzata da Diamante. Un breve filmato che riassume la loro storia d'amore dal primo bacio ai viaggi che hanno spinto il portiere a spostarsi in diverse città d'Italia, con il costante supporto della ragazza.
"Ti amo ogni giorno di più e non mi stancherò mai di dirtelo - è la dolce dedica di Diamante -. Ti amo perché hai il coraggio di essere sempre te stessa, perché sei il posto in cui il mio cuore si sente a casa, perché riesci a capirmi anche quando non parlo. Ti amo perché basta un tuo sorriso a rendere migliori le mie giornate. Ti prometto che continuerò a sceglierti ogni giorno come ho fatto in questi sedici anni, perché sei la persona più importante della mia vita e io non vedo l'ora di sposarmi".
Dopo il filmato, per la coppia c'è spazio per un ballo davanti alla famiglia, dando così vita al finale più romantico.