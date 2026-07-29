"Temptation Island", Bernadette e Diamante un mese dopo: "Continuerò a sceglierti ogni giorno"

"Ti amo ogni giorno di più e non mi stancherò mai di dirtelo - è la dolce dedica di Diamante -. Ti amo perché hai il coraggio di essere sempre te stessa, perché sei il posto in cui il mio cuore si sente a casa, perché riesci a capirmi anche quando non parlo. Ti amo perché basta un tuo sorriso a rendere migliori le mie giornate. Ti prometto che continuerò a sceglierti ogni giorno come ho fatto in questi sedici anni, perché sei la persona più importante della mia vita e io non vedo l'ora di sposarmi".



Dopo il filmato, per la coppia c'è spazio per un ballo davanti alla famiglia, dando così vita al finale più romantico.