Jennifer Lawrence è incinta: aspetta il primo figlio da Cooke Maroney

Cicogna in volo per Jennifer Lawrence . L'attrice, 31 anni, aspetta il primo figlio dal marito, il gallerista d'arte Cooke Maroney. La notizia è stata diffusa dal magazine People e confermata da un portavoce ufficiale della star hollywoodiana.

Nessuna indiscrezione sul sesso del bebè in arrivo né sulla data del parto. Sui social però stanno già circolando alcune foto della star di Hunger Games in cui il pancione è già evidente. Riservatissima sulla sua vita privata, l'attrice ha voluto tenere la notizia della dolce attesa tutta per sé. Almeno fino a questo momento.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si sono sposati nel 2019 in un castello di Newport, nel Rhode Island. Tra i 150 invitati c'erano Adele, Emma Stone, Cameron Diaz e Sienna Miller. "E' il migliore essere umano che abbia mai incotrato" ha detto del marito spiegando perché è convolata a nozze proprio con lui. "So che sembra sciocco ma ho pensato 'E' lui è quello giusto'". Quello con cui mettere su famiglia, a quanto pare.