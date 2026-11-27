© Tgcom24
Jim Curtis trova il modo di far sentire speciale Jennifer Aniston, anche a distanza. L'ultimo gesto romantico dell'ipnoterapeuta è arrivato attraverso Instagram, dove ha pubblicato una storia che non è passata inosservata ai fan della coppia. Nell'immagine condivisa il 25 novembre compare la vetrina di un locale con una scritta decisamente originale: "I love you so matcha!". Un gioco di parole che trasforma il nome della celebre bevanda giapponese in una dichiarazione d'amore. Curtis ha accompagnato la fotografia taggando direttamente la fidanzata. Un pensiero semplice, ma significativo, soprattutto considerando che Jennifer si trova attualmente lontana dagli Stati Uniti per impegni professionali.
Jennifer Aniston a Londra per il film Naughty
Mentre Curtis condivide il suo messaggio romantico, Jennifer Aniston è impegnata sul set di Naughty, la nuova commedia natalizia diretta da Olivia Wilde, attesa per il prossimo anno. Le riprese si stanno svolgendo a Londra, dove l'attrice interpreta una madre single alle prese con una situazione familiare complicata. Nella storia, il suo personaggio cerca Babbo Natale, interpretato da Peter Dinklage, nella speranza di riuscire a ottenere nuovamente la custodia del figlio. La stessa Aniston, il 24 novembre, aveva pubblicato una serie di fotografie dedicate alla sua permanenza nel Regno Unito. Tra i commenti sono spuntati quelli di alcuni amici celebri. Courteney Cox le ha scritto "Mi manchi!!!", mentre Sean Hayes ha scherzato sulla possibilità di andarla a prendere personalmente all'aeroporto: "Torna presto! Verrò a prenderti all'aeroporto!!!".
Come è nata la relazione
La storia tra Jennifer Aniston e Jim Curtis è diventata pubblica nel luglio 2025, quando People ha confermato che i due stavano frequentandosi. In realtà, prima che nascesse il sentimento, tra loro c'era già un rapporto di amicizia. Un dettaglio che Curtis ha voluto sottolineare in una recente intervista a The Times, spiegando come la relazione si sia sviluppata senza fretta e senza pressioni. "C'è stata un'amicizia durata molti mesi. Il rapporto è cresciuto in modo più naturale, più spontaneo, senza bisogno di forzature", ha raccontato. L'autore ha anche ammesso di aver vissuto in passato le relazioni con un approccio diverso, caratterizzato dalla necessità di sentirsi ricambiato. Questa volta, invece, non stava cercando una nuova storia sentimentale e proprio questa spontaneità avrebbe fatto la differenza. "Sento una gioia autentica, una presenza autentica, una calma autentica, una vera condivisione", ha dichiarato, descrivendo il rapporto con la protagonista di Friends.
Una relazione sempre più solida
Con il passare del tempo, Jennifer e Jim hanno iniziato a condividere qualche momento in più della loro quotidianità. Nel settembre 2025 l'attrice aveva pubblicato una prima fotografia discreta del compagno, per poi rendere ancora più esplicito il legame in occasione del suo compleanno, quando aveva condiviso uno scatto di coppia accompagnato dalla dedica "My love".