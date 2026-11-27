La storia tra Jennifer Aniston e Jim Curtis è diventata pubblica nel luglio 2025, quando People ha confermato che i due stavano frequentandosi. In realtà, prima che nascesse il sentimento, tra loro c'era già un rapporto di amicizia. Un dettaglio che Curtis ha voluto sottolineare in una recente intervista a The Times, spiegando come la relazione si sia sviluppata senza fretta e senza pressioni. "C'è stata un'amicizia durata molti mesi. Il rapporto è cresciuto in modo più naturale, più spontaneo, senza bisogno di forzature", ha raccontato. L'autore ha anche ammesso di aver vissuto in passato le relazioni con un approccio diverso, caratterizzato dalla necessità di sentirsi ricambiato. Questa volta, invece, non stava cercando una nuova storia sentimentale e proprio questa spontaneità avrebbe fatto la differenza. "Sento una gioia autentica, una presenza autentica, una calma autentica, una vera condivisione", ha dichiarato, descrivendo il rapporto con la protagonista di Friends.