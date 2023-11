L’Italia vola in semifinale di Coppa Davis grazie al nostro Jannik Sinner e pure il gossip s’infiamma per il tennista italiano che prima si è guadagnato la quarta posizione nell’Atp ma poi ha dimostrato di meritarsela tutta e di poter fare ancora di più.

Tgcom24

Nel 2023 la fidanzata di Sinner è Laura Margesin, nel 2022 stava con Maria Braccini La relazione tra il campione di tennis e la bella modella è al centro del gossip da qualche mese. I due non hanno mai confermato né smentito la loro storia d'amore. Laura è molto riservata e non mostra quasi nulla della sua vita sui social. Jannik è molto attento alla sua privacy che non si lascia scappare nessuna informazione sentimentale. Pare che abbia lasciato la sua precedente fidanzata, Maria Braccini, per un post di troppo: lei ha festeggiato un anno d’amore sui social (le foto) e lui non ha gradito la troppa esposizione mediatica.

Sinner, non ci sono foto con la nuova ragazza Proprio per evitare le chiacchiere sulla sua vita sentimentale Jannik Sinner si tiene lontano dai riflettori e sui social non compaiono foto di coppia con la nuova fidanzata Laura Margesin. Di lei si sa che dopo aver conseguito il diploma presso la Business School di Merano, ha sfruttato la sua bellezza per diventare una top model di successo, apparendo anche sulle copertine di prestigiose riviste come Harper’s Bazaar.

Chi è Jannik Sinner: origini, famiglia, tennis Jannik Sinner è nato il 16 agosto 2001 a San Candido in Val Pusteria. Fin da bambino ha mostrato una grande passione per il tennis, usando la racchetta di suo padre Hanspeter, un ex cuoco che ora allena una squadra di calcio locale. La sua casa era il suo campo da gioco, dove faceva rimbalzare la palla su qualsiasi superficie. Sua madre Siglinde, proprietaria di una pensione, chiese allora all'amico Andreas Schönegger, un istruttore di tennis, di portare Jannik fuori e insegnargli le basi dello sport. A 13 anni, Sinner ha deciso di trasferirsi a Bordighera per seguire il suo sogno e a 14 anni ha esordito nel circuito juniores. Da allora ha fatto una rapida ascesa nel mondo del tennis e ora è uno dei più giovani e promettenti talenti. Sinner vive per il tennis e non si stanca mai di cercare di migliorare. Come dice lui stesso: “Mi addormento pensando a come fare per perfezionare il mio gioco”.