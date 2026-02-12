Van Der Beek circondato dai suoi cari prima della morte: le ultime foto

"L'altra sera abbiamo guardato il tramonto insieme mentre condividevi la tua saggezza, le tue speranze e le promesse che ci siamo fatti. Abbiamo parlato di come questo mondo possa sembrare sottosopra... e di come forse il cielo abbia bisogno del tuo spirito per aiutarci a ritrovare equilibrio quaggiù. E proprio mentre il sole tramontava, una stella cadente ha attraversato il cielo... come a ricordarci che niente di tutto questo è casuale", ha continuato Keibler. "Sei un dono. Un marito incredibile. Un padre straordinario. È stato un onore stare accanto alla tua famiglia in questi momenti sacri. Hai donato così tanto a questo mondo... La tua presenza è stata una luce brillante nella mia vita e in quella di tanti altri. E anche se il tuo corpo non è più qui, so che il tuo spirito sta compiendo grandi cose. Lo sento già. Abbiamo perso una persona speciale… ma il cielo ha accolto qualcosa di straordinario", ja concluso Keibler.