Ireland Basinger Baldwin a luci rosse, in cucina mostra la lingerie in pizzo

E’ audace e provocatoria e gioca con la sensualità. Ireland Basinger Baldwin posta alcuni scatti ad alto tasso erotico che la vedono protagonista in cucina vestita con capi di lingerie in pizzo rosso che lasciano ben poco all’immaginazione. La modella, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, ama stupire i suoi follower regalando siparietti in stile “nove settimane e mezzo”.