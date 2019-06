Innamorate al mare, guarda le coppie vip in vacanza

L'ex capitano della Roma Francesco Totti riparte da Ibiza: con Ilary Blasi si "spupazza" i figli senza dimenticare momenti romantici a due.



E' stata ufficializzata a Porto Cervo la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. L'influencer, ex di Andrea Damante, e il pilota, ex di Belen Rodriguez, hanno mostrato i primi scatti social e i baci proprio dalla Sardegna dove lei sta trascorrendo le vacanza in famiglia.



Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart non rinunciano ai bagni di sole, ma visto che l'attore è impegnato sul set, scelgono la piscina per rinfrescarsi. La coppia, che si è sposata lo scorso 4 marzo, è in attesa del secondo figlio dopo Ettore, 8 anni.



Flavia Pennetta e Fabio Fognini alle Baleari mettono in mostra le dolci curve della nuova gravidanza: la ex tennista aspetta il secondo figlio. Ilaria D'Amico e Gigi Buffon all'Isola d'Elba bruciano di passione proprio come cinque anni fa quando è sbocciato il loro amore.