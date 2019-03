In vacanza da sole, guarda le “bikinate” vip

Oman, Bali, Bahamas, Goha, Sudafrica e non solo. Le belle di casa nostra sono partite per una vacanza al caldo. E da sole. Ne sa qualcosa Valentina Allegri, che fresca di laurea e di addio dal fidanzato, è volata in Oman, da cui spedisce scatti mozzafiato. Elena Morali regala cartoline paradisiache da Bali, mentre Michela Coppa è approdata a Goha. La Cioni è in Sudafrica, la Canalis si gode il mare delle Bahamas, mentre la Palmas si accontenta di una fuga a casa in Sardegna.