Ilary Blasi cena in famiglia, c'è anche il cugino di Francesco Totti

Alice Campello pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata

Lezioni di inglese e di cucina

Il fine settimana è iniziato con la lezione di lingua inglese. Ilary Blasi colloquia con un’insegnante madrelingua online. Forse per migliorare alcuni particolari della sua conoscenza della lingua straniera e comunicare meglio con Bastian, il vichingo tedesco con cui è stata paparazzata a Zurigo. Chiusi i libri, la conduttrice tv entra in cucina e si dedica ai tortellini. Insieme a nonna Marcella si occupa delle prelibatezze fatte in casa e posta il video in cui mostra i passaggi della ricetta. Infine, è ora di cena e la aspetta una bellissima tavolata.

Leggi Anche Ilary Blasi dimentica Francesco Totti, ecco il bacio con il nuovo amore

Cena ai Castelli con la famiglia

Ilary Blasi va in osteria ai Castelli romani insieme a tutta la sua famiglia, comprese le figlie Chanel e Isabel, le nipotine, la sorella Silvia Blasi, il cognato Ivan Peruch, lo zio Stefano. Filma il locale addobbato a festa con tanto di candele accese, caminetto, atmosfera natalizia. E quando inquadra l’allegra combriccola spunta un invitato inaspettato. Si tratta di Angelo Marrozzini, cugino di Francesco Totti. Non un cugino qualunque, ma quello che l’ex calciatore considerava come un fratello, con cui Totti aveva frequentato le scuole e che è stato pure suo testimone di nozze nel 2005 quando l’ex capitano ha giurato amore eterno a Ilary Blasi. Il cugino – come si legge sul “Corriere della Sera” – detiene pure il 5% delle azioni dello Sporting Club Totti (il 90% è di Ilary Blasi e il 5 % è del cognato Ivan Peruch). Insomma, se s’è schierato con la ex di Totti, per Francesco è stato un bel tradimento!

Leggi Anche Ilary Blasi innamorata e provocante, guarda il selfie allo specchio



Bastian non c’è ma…

Alla cena di famiglia, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi, Bastian non c’è. L’imprenditore dai tratti vichinghi residente in Germania non si intravede nei filmati, eppure la conduttrice tv pensa sempre a lui. Infatti, la Blasi indossa una tuta bianca con le righe: rosse, nere e gialle, proprio i colori della Germania. Un riferimento al suo bellimbusto con cui ha passato un fine settimana d’amore a Zurigo? I paparazzi sono sulle loro tracce e dopo averli scovati nel lussuoso hotel con spa sul lago, sono pronti a inseguirli ovunque.