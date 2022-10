Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon, altro che crisi: passeggiata romantica a suon di baci

Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che da mesi circolano voci che vorrebbero la coppia come in crisi. E loro queste voci le smentiscono nel migliore dei modi, con i fatti. A immortalare la scena ci hanno pensato i fotografi di " Chi ", che li hanno immortalati durante una passeggiata lungo le vie di Roma, dove hanno preso casa, nel nord della città.

Per Ilaria D'Amico e Gianluigi Buffon gli anni d'amore sono ormai otto. E anche a voler guardare le credenze popolari, il fatidico settimo anno lo hanno già scavallato. Battute a parte però i due non sembrano proprio essere quella coppia a un passo dalla rottura che molti continuano a descrivere. Anche se poi, di contro, ci sono altri che invece si dicono sicuri di nozze imminenti. Tanto più ora che anche la ex di Buffon, Alena Seredova, ha annunciato il suo matrimonio con Alessandro Nasi.

La verità, come spesso accade, sta probabilmente nel mezzo. I due si godono il momento e, al di là di qualche momento di difficoltà che qualunque coppia, tanto più se di lungo corso, attraversa, proseguono il loro ménage senza particolari scossoni. Anche se qualche cambiamento hanno dovuto affrontarlo. A partire dal trasferimento a Roma dovuto al prossimo impegno televisivo della D'Amico, che la vedrà in onda tutti i giorni.

D'altro canto la D'Amico era uscita allo scoperto già la scorsa estate, rilasciando in un'intervista dichiarazioni che non lasciavano spazio a dubbi. "Lui voleva fare una smentita - aveva detto riferito a Buffon e alle voci di crisi -, ma gli ho detto: tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero". E allora meglio tacere e lasciar parlare le foto.