La Zecca britannica celebra William, il suo volto su una moneta... ma è "troppo bello"

La Royal Mint, l'organismo addetto a coniare le monete nel Regno Unito, gli dedicherà una moneta da 5 sterline. E' la prima volta che un riconoscimento del genere viene attribuito al secondo in linea di successione al trono, ed è anche un debutto in solitaria per il Duca: il suo volto era già apparso su una banconota, ma in compagnia di Kate Middleton in occasione del loro matrimonio. Nel nuovo conio alcuni dettagli sono stati ritoccati e il suo volto appare ringiovanito.

Sulla moneta da 5 sterline che verrà rilasciata dalla Zecca britannica sarà raffigurato il volto di William di tre quarti, con lo sguardo deciso e fiero diretto verso l'infinito. Un'immagine celebrativa e indulgente del figlio di Carlo e Diana, che appare con i lineamenti più affilati e la chioma rinfoltita. Sullo sfondo la W, iniziale del suo nome, e il numero 40. Sul bordo della moneta ci sarà la scritta "HRH Duke of Cambridge" (sua altezza reale il Duca di Cambridge), mentre sull'altra faccia apparirà il ritratto della regina. Clare Maclennan, la responsabile della Royal Mint, ha spiegato che il conio "rende omaggio alla maturità e alla grazia del principe che è diventato un membro anziano della famiglia reale, un marito devoto e un padre amorevole di tre figli, attraverso gli occhi del mondo".

Non è tutto. Per celebrare i 40 anni di William verranno rilasciati, oltre alla moneta da 5 sterline, un set souvenir formato da due monete in edizione limitata: un pezzo celebrativo in oro da 0,25 once e una moneta sovrana del 1982, anno in cui è nato il Duca. Inoltre verrà coniata una moneta d'oro in edizione limitata realizzata con la tecnologia laser con il volto del Duca che risulterà in 3D.