Il principe Harry e Meghan superstar nella notte hollywoodiana

Sceglie un abito nero che sottolinea il suo décolleté ancora florido per la maternità. Tacchi alti e clutch elegante, capelli raccolti e sguardo innamorato. Da tempo non vedevamo la duchessa di Sussex così raggiante. Stretta al fianco del marito si gode una notte dal sapore hollywoodiano alla premiere di “The Lion King” e tutto sembra essere davvero perfetto. Sul profilo social di duchi di Sussex hanno specificato anche che la serata era charity: i fondi raccolti serviranno per una nuova campagna per la difesa dei leoni africani. E in autunno Meghan e Harry partiranno per un tour in Africa. Insieme ad Archie.