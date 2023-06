Il principe Harry: “Da quando sono nato mi dicono che non sono figlio di mio padre”

Il principe Harry è arrivato all'abbazia di Westminster per assistere alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. Il duca di Sussex, che di recente ha pubblicato la sua autobiografia 'Spare' in cui ha rivelato dettagli della sua vita privata, non avràalla cerimonia nessun ruolo formale. Harry, senza divisa, è entrato nell'abbazia vicino all'italiano Edoardo Mapelli Mozzi, membro della Royal Family in quanto marito della pricipessa Beatrice. Sarà seduto in terza file nell'Abbazia di Westminster durante la cerimonia fra il marito della cugina principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra. In prima fila invece i 'reali senior': il principe William con la moglie Kate, il principe Edoardo con la moglie Sophie e i loro figli. Harry e' giunto ieri a Londra dalla California per partecipare all'incoronazione, non è accompagnato da Meghan come preannunciato e si prevede che rientri negli Stati Uniti subito dopo l'evento, per essere presente al quarto compleanno del figlio Archie che coincide proprio con il giorno dell'incoronazione di Carlo III.