Il nerazzurro Matteo Darmian papà bis: "Benvenuto Gregorio"

Una fantastica doppietta per Matteo Darmian.

Dopo Achille, sua moglie Francesca Eleonora Cormanni ha dato alla luce il loro secondogenito, Gregorio. Lo hanno annunciato con un post di coppia in cui i neogenitori posano insieme al loro cucciolo appena nato e tutto infagottato in una copertina bianca, sorridenti e felici come non mai.