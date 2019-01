Calciatori... col pancione: primo bebè per Darmian, due gemelli per Cerci

Cicogne in volo per i nostri calciatori! Due gemelli in arrivo per l'attaccante dell'Ankaragücü Alessio Cerci e Federica Riccardi. La coppia in queste ore ha condiviso sui social l'immagine con una doppia ecografia e due cuori sul pancione lievitato. I due hanno già un bambino, Leonardo. Primo figlio invece per il difensore del Manchester United, Matteo Darmian. Il calciatore ha mostrato uno scatto in cui posa le sue mani sul ventre materno della moglie, Francesca Eleonora Cormanni. Nel 2019 si allargherà anche la famiglia Bonucci. Il difensore della Juventus e Martina Maccari sono già genitori di Matteo e Lorenzo.