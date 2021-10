Ignazio Moser non sta bene, pausa social

Ignazio Moser abbandona i social per problemi di salute. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha scritto nelle Stories: “Purtroppo, ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. I follower in ansia aspettano notizie…

Una vita sempre sui social quella di tanti personaggi dello showbiz. E poi quando si fermano per dedicarsi alla vita reale devono dare una spiegazione ai fan. E’ successo di recente anche a Giulia De Lellis che ha tenuto i follower col fiato sospeso spiegando di essersi sottoposta a delle analisi cliniche. I vip sono abituati a condividere tutto e così bastano poche ore di assenza per far preoccupare chi li segue. Anche Paola Turani in dolce attesa e ormai fuori termine si collega ad ogni momento per tenere aggiornati i follower che dopo un’ora di silenzio su Instagram già la vedono in sala parto. E’ il rovescio della medaglia: una vita sempre online e quando si ha bisogno di prendersi del tempo, bisogna “giustificare” il motivo.

E così Ignazio sta affrontando dei problemi di salute e deve staccarsi dai social. Ma per non lasciare i fan con dubbi e pensieri, è lui stesso a dire “Vi terrò aggiornati”. Una tregua da Instagram per tornare più in forma che mai. A compensare la sua assenza ci pensa la fidanzata Cecilia Rodriguez che colleziona uno shooting dietro l’altro. Basta seguirla…

