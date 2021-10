Ignazio Moser ha perso 10 chili, nella sua cura arriva "l'Amorterapia"

Tgcom24 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ha mostrato una foto a torso nudo e ha scritto di aver perso 10 chili (come quando era sull’Isola dei famosi). Ignazio Moser ha rivelato ai fan di attraversare un momento complicato a causa di non ben precisati problemi di salute, si è preso una pausa social poi è tornato per aggiornare sulle sue condizioni e rassicurare i follower, infine ha ricominciato a postare. E ha spiegato la sua ricetta per la guarigione: “Amorterapia” grazie alla fidanzata Cecilia Rodriguez.