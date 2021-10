Ignazio Moser aggiorna i fan: "Il mio malessere? Fattori fisici e psicologici"

Aveva annunciato un silenzio social per occuparsi di alcuni problemi di salute che lo tormentano, promettendo ai follower di tenerli aggiornati. Ignazio Moser mantiene la parola e torna nelle Stories per un piccolo aggiornamento: "Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono chiare le cause del mio malessere, probabilmente un insieme di fattori fisici e psicologici", scrive.

Leggi Anche Ignazio Moser non sta bene, pausa social

Qualche giorno fa Ignazio aveva messo in apprensione i fan con il suo messaggio: "Ho dei piccoli problemi di salute che mi danno noia" aveva scritto, annunciando l'intenzione di prendere qualche giorno di riposo per recuperare. Ora spiega ai fan di non aver ancora capito la natura del malessere, ma di attribuirlo a "un insieme di fattori fisici e psicologici". A chi lo segue lancia l'appello: "Sento sempre più parlare di salute mentale ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quelo che dovete fare per gli altri".

Leggi Anche Baci appassionati per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Mentre Moser è a casa a cercare di risolvere i suoi problemi, la sua Cecilia Rodriguez è a Parigi dove si gode la vie en rose. Impegni di lavoro l'hanno portata in Francia proprio nel momento in cui il suo amato sta attraversando un periodo difficile, ma non gli fa mancare tutto il suo supporto e l'affetto. "Muoio d'amore" scrive postando una foto del suo compagno in tuta sul divano, accoccolato con il loro cane Aspirina. Di certo il suo ritorno a casa saprà risollevare la situazione...

Potrebbe interessarti anche: