I principini di William e Kate amano la natura e adorano trascorrere il tempo libero nella loro casa di Anmer Hall nel Norfolk. “George è un animale in gabbia se non sta all’aria aperta” ha detto il duca di Cambridge parlando del suo primogenito durante le riprese del documentario “A planet for us all”. Il video che vede protagonista Sir David Attenborough vede la partecipazione dei principini che fanno domande sulla natura…

I principini George, Charlotte e Louis in un quiz televisivo Tgcom24 1 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 13 di 13 IPA 10 di 13 IPA 11 di 13 IPA 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Girato ad agosto, ma in onda tra un mese, il documentario segue l’intento di William di incoraggiare in tutto il mondo la lotta per l’ambiente. E sono stati proprio i bambini a spingerlo a fare di più per il pianeta. “Vedere i miei figli, vedere la passione nei loro occhi e l’amore per stare l’aria aperta… Trovano un insetto o adorano guardare come le api fanno il miele” ha detto il principe William. In particolare il primogenito, “George se non è all’aperto è come un animale in gabbia. Ha bisogno di uscire”.

Leggi anche>Gb, il principe George riceve in dono il dente di uno squalo dell'era dei dinosauri

I bambini hanno fatto domande e risposte al conduttore televisivo David Attenborough. George il più grande ha chiesto: “Quale animale pensi si estinguerà?”. Charlotte, dolce e perfetta nella sua tenuta “scolastica”, ha aggiunto: “A me piacciono i ragni. A te piacciono?”. E anche il piccolo Louis ha voluto fare la sua domanda: “Quale animale ti piace?”.

Sir David ha consegnato a George un dente di squalo gigante estinto che aveva trovato durante una vacanza in famiglia a Malta alla fine degli anni Sessanta.

George di Cambridge compie 7 anni, la foto di mamma Kate Instagram 1 di 23 IPA 2 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 23 di 23 IPA 10 di 23 IPA 11 di 23 IPA 12 di 23 IPA 13 di 23 IPA 14 di 23 IPA 15 di 23 IPA 16 di 23 IPA 17 di 23 IPA 18 di 23 IPA 19 di 23 IPA 20 di 23 IPA 21 di 23 IPA 22 di 23 IPA 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: