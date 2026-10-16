Per Hilary Swank, diventare madre in una fase più avanzata della vita non è stato il risultato di un calendario prestabilito. Il suo percorso personale e professionale ha seguito tempi differenti da quelli immaginati, tra impegni lavorativi e circostanze che hanno rimandato il progetto di avere figli. Intervistata da People, l'attrice premio Oscar ha spiegato di vivere la maternità con una serenità che, probabilmente, sarebbe stata più difficile da raggiungere in passato. "La mia carriera è ormai consolidata e ho la possibilità di dedicarmici e poi allontanarmene quando lo scelgo. È una vera benedizione" ha raccontato, sottolineando quanto sia importante poter gestire gli impegni professionali in maniera compatibile con le esigenze dei figli.

