Hilary Swank, mamma a 52 anni: "Perché sono felice di essere madre in età avanzata"
L'attrice premio Oscar aspetta il terzo figlio dal marito Philip Schneider, con cui è già madre dei gemelli Aya e Ohm: "La mia carriera è una benedizione"
Hilary Swank è in attesa del suo terzo figlio a 52 anni. Il bebè, che nascerà a dicembre, è frutto dell'amore con il marito Philip Schneider, con cui ha già avuto i gemelli Aya e Ohm, nati nell'aprile del 2023. La notizia ha sorpreso i fan, soprattutto per il modo originale scelto dalla star per condividerla sui social: un video pubblicato su Instagram in cui la famiglia si lascia andare a un ballo al buio. A un certo punto, l'attrice si mostra con il pancione, impreziosito dalla sagoma luminosa di un bambino. Ad accompagnare le immagini, una battuta: "Molte persone hanno chiesto quale progetto farò dopo, questo esce a dicembre...".
Per Hilary Swank, diventare madre in una fase più avanzata della vita non è stato il risultato di un calendario prestabilito. Il suo percorso personale e professionale ha seguito tempi differenti da quelli immaginati, tra impegni lavorativi e circostanze che hanno rimandato il progetto di avere figli. Intervistata da People, l'attrice premio Oscar ha spiegato di vivere la maternità con una serenità che, probabilmente, sarebbe stata più difficile da raggiungere in passato. "La mia carriera è ormai consolidata e ho la possibilità di dedicarmici e poi allontanarmene quando lo scelgo. È una vera benedizione" ha raccontato, sottolineando quanto sia importante poter gestire gli impegni professionali in maniera compatibile con le esigenze dei figli.
Dalla carriera hollywoodiana alla famiglia
Il successo internazionale ha accompagnato a lungo la vita di Swank, protagonista di film e produzioni televisive di grande popolarità. Il riconoscimento più prestigioso è arrivato con Million Dollar Baby, interpretazione che le è valsa l'Oscar come miglior attrice, consolidando la sua posizione tra le interpreti più apprezzate di Hollywood. La realizzazione professionale, tuttavia, non ha escluso il desiderio di costruire una famiglia. L'attrice ha spiegato in passato che la volontà di avere figli era presente, anche se non aveva stabilito quando sarebbe successo né immaginato con precisione le tappe del percorso.
L'arrivo dei gemelli nel 2023 ha segnato una svolta importante. Per affrontare il desiderio di maternità, Swank è ricorsa anche alla fecondazione assistita, arrivando a realizzare un progetto personale che aveva richiesto tempo e pazienza. L'attrice si prepara ad allargare ulteriormente la famiglia. La terza gravidanza rappresenta per l'attrice l'inizio di un altro capitolo familiare, da affrontare con l'esperienza maturata negli ultimi anni.