Hilary Swank è incinta di due gemelli: "Non ci posso credere"

La diva lo ha annunciato in anteprima durante la trasmissione televisiva "Good Morning America", dove era ospite dichiarando entusiasta: "Sarò una mamma, e non solo di uno, ma di due. Avrò dei gemelli. Davvero non posso crederci, è così bello poterne parlare e condividerlo, sono felicissima...". L'attrice ha poi comunicato la bella notizia anche su Instagram con un post in stile cinematografico, nel quale mostra il pancino e scrive: "Coming soon. Double feature", come si fa per annunciare un nuovo film in arrivo.

Immediati e tantissimi i commenti e le congratulazioni all'annuncio, da

Kate Hudson

Sharon Stone

Debra Messing, Emmy Rossum

che ha scritto: "Cosa, cosa, cosa… Congratulazioni amica mia", a: "Sono così felice per te", e poie tante altre star.

Ospite in studio a

"Good Morning America"

Robin Roberts

, uno tra gli show più seguiti dagli americani, la Swank ha dato l'annuncio emozionata, dopo che la conduttricele ha chiesto come stesse e se avesse qualcosa di significativo da raccontare.

L'attrice di Hollywood, vincitrice di due premi Oscar, è sposata con l'imprenditore

Philip Schneider

Chad Lowe

dal 2018. Il loro è stato un matrimonio celebrato in maniera... sui generis, in un bosco nel parco nazionale di Redwood in California.Prima di lui è stata sposata, dal 1997 al 2006, con l'attoreche aveva conosciuto sul set del film "Lolita - I peccati di Hollywod".

La fine del loro matrimonio e la crisi che portò al divorzio è stata collegata spesso dai media ad un preciso avvenimento: durante o discorso per la premiazione per il suo primo Oscar nel 2000, la Swank dimenticò di ringraziare il marito; in seguito l'attrice utilizzò quasi ogni uscita pubblica per cercare di rimediare all'errore. Nel 2005, quando le fu consegnato il secondo Oscar, Lowe fu la prima persona ad essere ringraziata. Nel gennaio del 2006 i due si separarono e, nonostante in molte interviste Swank avesse dichiarato di volersi riconciliare con il marito, nel maggio dello stesso anno i due annunciarono il divorzio.

Il suo debutto al cinema è avvenuto ad appena 18 anni con "Buffy l'ammazzavampiri". Il primo Oscar per la bella e brava attrice hollywoodiana è arrivato nel 2000 grazie alla sua interpretazione in "Boys Don't Cry" nel ruolo del ragazzo transgender Brandon Teena. Nel 2005 il secondo Oscar nel film di Clint Eastwood sulla boxe femminile "Million Dollar Baby", dove l'attrice recita con lo stesso regista nei panni del suo allenatore e

Morgan Freeman

in quelli del socio che gestisce la palestra nella periferia di Los Angeles. Per quel ruolo la Swank dovette fare un duro lavoro sul suo corpo , per perdere molti chili e crearsi un fisico da pugile.

Altri ruoli che l'hanno resa famosa sono quelli come aviatrice

Amelia Earhart

nel biopic di Mira Nair e quello di astronauta nella serie fantascientifica "Away".

Tra il 2017 e il 2018 ha recitato nelle pellicole "La truffa dei Logan", "55 passi" e "What They Had". Sempre nel 2018 ricopre il ruolo Gail Getty, madre di John Paul Getty III, nella prima stagione della serie antologica "Trust".

Nel 2019, viene onorata con il

Leopard Club Award

nell'ambito dell'annuale Locarno Film Festival; si tratta di un premio alla carriera conferito all'attrice per essere «una grande interprete, attrice e donna tenace, capace di accogliere la sfida di un copione a prescindere che sia sul set o nella realtà».



Nel 2014 l'amato padre dell'attrice aveva subito un trapianto di polmone e lei aveva deciso di allontanarsi dai suoi impegni cinematografici per occuparsi di lui. Dopo la sua scomparsa, lo scorso anno, Hilary ha raccontato la sua "tremenda perdita personale" e di come siano stati preziosi gli ultimi tempi trascorsi accanto a lui. "Mi ha aiutato a comprendere meglio il cerchio della vita, da dove veniamo e dove torniamo. Rimarrà sempre una delle mie persone preferite e non passa giorno che non mi manchi", aveva detto.