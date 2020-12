Helena Christensen è una bomba sexy, aggressiva in intimo e pelliccia a 51 anni

Negli anni 90 è stata una delle modelle più amate, ha calcato le passerelle più prestigiose e posato per i brand più importanti. Oggi, a 51 anni (ne compirà 52 il 25 dicembre), Helena Christensen non ha perso un briciolo del suo fascino. In lingerie di pizzo e pelliccia animalier ha posato per uno shooting bollente, con le forme perfette in bella mostra, regalando ai follower momenti ad alto tasso erotico.

Il ridottissimo body di pizzo nero scopre più di quello che nasconde, tra sgambatura esagerata e ricami che lasciano intravedere il capezzolo. La pelliccia maculata porta un tocco ancora più ruggente a una mise già di per sé più che provocante. Anche in lingerie rossa Helena è una bomba sexy, con le trasparenze tattiche e il reggiseno che enfatizza il décolleté.

Gli anni non sembrano essere passati per la Christensen, che continua a vantare una forma perfetta. Bellissima come quando dominava le passerelle di mezzo mondo, sta vivendo una seconda giovinezza con i social come suo principale alleato. Non esita a mettere in mostra le forme con scatti provocanti e mise rivelatrici, sempre con la classe e la sicurezza di una regina.

