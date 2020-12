Helena Christensen più bollente che mai, tutta nuda sul divano

Helena Christensen a 51 anni (ne compirà 52 il 25 dicembre) sta vivendo una seconda giovinezza. Bellissima e sexy come quando dominava le passerelle negli Anni Novanta, oggi sui social lascia ancora a bocca aperta con le sue forme perfette. Distesa a pancia sotto sul divano in pose intriganti si lascia ritrarre tutta nuda, offrendo all'obiettivo scorci bollenti sul seno e sul lato B oltre a sguardi infuocati che bucano l'obiettivo.

Helena non rinuncia ad essere sexy e d'altronde perché dovrebbe? Ha un fisico mozzafiato e classe e sensualità sono innate. Senza nulla addosso infiamma Instagram, stuzzicando la fantasia dei follower con pose ad alto tasso erotico che lasciano immaginare molto svelando solo quanto basta. I commenti e gli apprezzamenti dei follower si sprecano.

La Christensen è stata una delle modelle più amate e apprezzate negli anni 90, sulla vetta dell'Olimpo insieme a Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni e Cindy Crawford. E' lontana dalle passerelle ormai da tempo, ma non dal mondo della moda: con un'amica ha fondato un brand di abbigliamento e gestisce una boutique di lusso a New York. I social sono il luogo ideale in cui continuare a cimentarsi davanti all'obiettivo e lei non delude i fan con scatti sempre più intriganti.

