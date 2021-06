Helena Christensen ad alto tasso erotico in lingerie a 53 anni

L'età è solo un numero: lo dimostra Helena Christensen che, a 53 anni, è più bella e sexy che mai. La modella posa in lingerie provocantissima, con le curve in bella mostra, e non ha paura di osare con l'eros: tra trasparenze piccanti, oblò intriganti e pose maliziose c'è da restare a bocca aperta.

La Christensen è stata scelta come modella per un brand di lingerie e si è fotografata nella sua casa immersa nel bosco tra i monti Catskills, nello stato di New York, con addosso solo i capi provocanti. "Speriamo di ispirare le donne ad abbracciare e celebrare i propri desideri e divertirsi molto lungo la strada", scrive. E intanto mette in mostra un corpo perfetto e sfodera tutto il suo sex appeal.

Helena è bellissima e lo sa, non è un caso se la sua carriera da modella va avanti da un trentennio. Sui social si diverte a sfoggiare tutta la sua sensualità, con scatti in intimo o in costume che esaltano il suo corpo, con malizia ma senza mai cedere alla volgarità. Il risultato è intrigante e seducente e i follower apprezzano...

