Cosa c’è di meglio di una bella passeggiata in città facendo selfie e foto in famiglia? La top model tedesca Heidi Klum è a Berlino per il programma televisivo tedesco “Germany's Next Top Model”. Così ha trascorso qualche ora di tempo libero insieme alla madre Erna e ai figli, facendosi accompagnare nel tour per la città dalla guardia del corpo e dal loro cane Anton.

Heidi Klum fa la turista a Berlino con la sua tribù IPA 1 di 29 IPA 2 di 29 IPA 29 di 29 IPA 29 di 29 IPA 29 di 29 IPA 29 di 29 IPA 29 di 29 IPA 29 di 29 IPA 29 di 29 IPA 10 di 29 IPA 11 di 29 IPA 12 di 29 IPA 13 di 29 IPA 14 di 29 IPA 15 di 29 IPA 16 di 29 IPA 17 di 29 IPA 18 di 29 IPA 19 di 29 IPA 20 di 29 IPA 21 di 29 IPA 22 di 29 IPA 23 di 29 IPA 24 di 29 IPA 25 di 29 IPA 26 di 29 IPA 27 di 29 IPA 28 di 29 IPA 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Pranzo in una pizzeria sul fiume, giro della città e deviazione in gelateria. Tutti mascherati i figli della Klum, Henry, 15, Johan, 13, Lou, 11 e Leni, 16 anni, si sono gustati una giornata da turisti per Berlino con la mamma che scattava foto alla famiglia. Berretto in testa e capelli biondi sciolti sulle spalle, la modella ha sfoggiato un look casual con pantaloni neri larghi e abbigliamento a strati (camicia, maglione, giubbino in pelle).



Leggi anche>Heidi Klum tutta nuda nel giardino di casa

La Klum dovrà girare in Germania il suo programma ed è riuscita a ottenere dall’ex marito Seal che i ragazzi stiano con lei in questi mesi. L’accordo tra i due ex prevede però che se la situazione dovesse peggiorare e per la pandemia l’America dovesse chiudere i suoi confini, la modella dovrà fare il possibile per tornare, in modo che Seal non sia lontano dai figli.

Heidi Klum tutta nuda nel giardino di casa 1 di 27 Instagram 2 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 27 di 27 Instagram 10 di 27 Instagram 11 di 27 Instagram 12 di 27 Instagram 13 di 27 Instagram 14 di 27 Instagram 15 di 27 Instagram 16 di 27 Instagram 17 di 27 Instagram 18 di 27 Instagram 19 di 27 Instagram 20 di 27 Instagram 21 di 27 Instagram 22 di 27 Instagram 23 di 27 Instagram 24 di 27 Instagram 25 di 27 Instagram 26 di 27 Instagram 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: