Harry, premiato da John Travolta, ricorda il ballo di Diana alla Casa Bianca

Il ricordo del ballo tra John Travolta e Diana

"È mezzanotte. Tutto è come in un sogno. Mi avvicino a lei, le tocco il gomito e la invito a ballare" così qualche anno fa John Travolta ricordava quella sera del 1985 in cui ha ballato con Diana. L'attore ha raccontato quell'episodio straordinario in un'intervista per “Esquire Mexico”, mostrando come quell’episodio sia rimasto indelebile nella sua memoria, così come lo è nella nostra. "Lei si gira", continua l'attore, "mi regala quel sorriso affascinante, un po' malinconico, e accoglie la mia proposta. E così ci ritroviamo a ballare insieme come in una favola". Nancy Regan, la consorte del presidente americano, sapeva bene quanto la principessa amasse la danza e per questo le propose di ballare insieme. Fu così che nacque l'idea di farli danzare davanti a tutti.