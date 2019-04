forse il parto in casa 11 aprile 2019 17:28 Harry e Meghan, il royal baby nascerà in forma strettamente privata Niente foto in posa per giornali e TV. Lʼannuncio pubblico "dopo aver festeggiato privatamente come una nuova famiglia

Harry e Meghan hanno deciso. Il parto del loro primo figlio (o figlia), fissato tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio, avverrà in forma strettamente privata. Il duca e la duchessa di Sussex annunceranno la nascita soltanto "dopo aver avuto l'opportunità di celebrare come una nuova famiglia". Meghan dovrebbe partorire in casa, nel cottage di Frogmore, dove si è da poco trasferita con Harry.









La ex attrice di "Suits" vorrebbe seguire le orme della Regina, che era nata nella casa di Mayfair di proprietà dei suoi nonni e che ha dato alla luce tutti e quattro i suoi figli tra Buckingham Palace e Clarence House. Fonti confermano che Harry e Meghan non hanno arruolato nessun ospedale per il parto. E che non vogliono conoscere il sesso del pargoletto in arrivo.

Il comunicato ufficiale di Kensington Palace recita: "Il duca e la duchessa di Sussex sono estremamente grati per la benevolenza ricevuta da tutto il Regno Unito e dal mondo, nell'attesa del loro bambino/a. Le Loro Maestà hanno preso la personale decisione di mantenere privati i progetti sull'arrivo del nascituro".