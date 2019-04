L appello di Meghan e Harry: Non mandateci regali, fate beneficenza

Meghan e Harry, ormai prossimi a diventare genitori, dal loro nuovo account Instagram, già seguito da oltre 4 milioni di persone, ringraziano chi ha voluto esser loro vicino, con un pensiero o con un omaggio, in vista dell'arrivo del loro primo figlio, ma lanciano un appello: "Non fate regali a noi, fate beneficenza".



"Il Duca e la Duchessa di Sussex - si legge infatti nel post - sono immensamente grati per le manifestazioni di amore e sostegno in previsione della nascita del loro primo figlio. La coppia ha pianificato da tempo di incoraggiare il pubblico a rinunciare ai regali, e a fare piuttosto una donazione alle associazioni che sostengono bambini e genitori bisognosi. Se hai già fatto una donazione, la coppia ti manda i suoi più vivi ringraziamenti. Se invece ci stai pensando, ti chiede di considerare le seguenti organizzazioni: @thelunchboxfund, @littlevillagehq, @wellchild, e @baby2baby. Grazie per aver condiviso l'amore".