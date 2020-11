Harry e Meghan da soli al cimitero di Los Angeles per il Remembrance Sunday

In tutti i Paesi del Commonwealth l'8 novembre si è celebrato il Remembrance Sunday, una giornata dedicata ai caduti della prima guerra mondiale. Lontano da Londra e dalla sua famiglia, anche il principe Harry ha voluto onorare la tradizione e si è recato al cimitero di Los Angeles insieme alla moglie Meghan Markle . A quanto pare, il Duca di Sussex avrebbe chiesto alla royal family di deporre una corona a suo nome nella capitale britannica, ricevendo un "no" come risposta.

Harry e Meghan a Los Angeles e gli altri a Londra: la royal family divisa per le celebrazioni del Remembrance Sunday IPA 1 di 21 2 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 21 di 21 IPA 10 di 21 IPA 11 di 21 IPA 12 di 21 IPA 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 IPA 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > La Regina Elisabetta sceglie la terapia di gruppo per la Royal Family

Secondo il Sunday Times, Harry avrebbe voluto partecipare almeno virtualmente alle celebrazioni con la sua famiglia. La richiesta di poter pensare a una ghirlanda a suo nome ha trovato un muro: "Non fa più parte della royal family" sarebbe stata la replica di Buckingham Palace. Per questo ha sentito il dovere di organizzarsi per conto suo. Insieme a Meghan ha fatto visita al cimitero nazionale di Los Angeles. Hanno deposto un mazzo di fiori raccolti in giardino dalla Markle in persona sulle tombe di due soldati: uno che ha prestato servizio nella Royal Australian Air Force e uno della Royal Canadian Artillery. Su un obelisco hanno deposto invece una corona con una targa che porta la scritta: "In memoria degli uomini che hanno offerto la loro vita in difesa del loro paese".

LEGGI ANCHE >Kate Middleton e Meghan Markle di nuovo insieme grazie a Victoria Beckham

Per la loro visita al cimitero, Harry e Meghan hanno scelto un look sobrio ed elegante adatto all'occasione: cappotto nero e tacchi alti per lei e completo blu per lui. In prossimità di altre persone, i Duchi di Sussex hanno indossato la mascherina ma l'hanno rimossa quando le distanze dagli altri lo permettevano.

LEGGI ANCHE >Meghan Markle accusa la Regina di sessismo: è guerra aperta

Anche a Londra nel frattempo si è tenuta la tradizionale commemorazione. Il principe Carlo ha deposto una corona di papaveri a suo nome e un'altra da parte della Regina Elisabetta. Il principe William ha omaggiato i caduti, oltre che con la sua ghirlanda, anche con un'altra offerta dal principe Filippo.

Gb, prima uscita in pubblico con la mascherina per la regina Elisabetta 1 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci La regina Elisabetta II ha indossato per la prima volta dallo scoppio della pandemia di coronavirus la mascherina, obbligatoria in Gran Bretagna in alcuni luoghi al chiuso, a un evento pubblico. Coma fa notare la Bbc Elisabetta II ha indossato la mascherina alla cerimonia commemorativa che si è svolta a Londra presso l'Abbazia di Westminster prima del Remembrance Day dell'11 novembre, il giorno in cui il Regno Unito rende omaggio a coloro che hanno perso la vita in guerra.

Potrebbe interessarti anche: