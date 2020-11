Kate Middleton e Meghan Markle di nuovo insieme grazie a Victoria Beckham

Kate Middleton e Meghan Markle non si sono più incontrate da quando, dopo la Megxit, i Duchi di Sussex si sono definitivamente trasferiti negli Usa. Un nuovo faccia a faccia tra loro però è già all'orizzonte, complice Victoria Beckham che ha inserito entrambe nella lista degli invitati alle nozze del figlio Brooklyn con Nicola Peltz . Una situazione spinosa quella della ex Posh Spice, che da un lato non poteva escludere nessuna delle due ma che dall'altro teme che gli sposi possano restare oscurati.

Harry e Meghan, è gelo con William e Kate IPA 1 di 56 IPA 2 di 56 IPA 3 di 56 IPA 4 di 56 IPA 5 di 56 IPA 56 di 56 IPA 56 di 56 IPA 56 di 56 IPA 56 di 56 IPA 10 di 56 IPA 11 di 56 IPA 12 di 56 IPA 13 di 56 IPA 14 di 56 IPA 15 di 56 IPA 16 di 56 IPA 17 di 56 IPA 18 di 56 IPA 19 di 56 IPA 20 di 56 IPA 21 di 56 IPA 22 di 56 IPA 23 di 56 IPA 24 di 56 IPA 25 di 56 IPA 26 di 56 IPA 27 di 56 IPA 28 di 56 IPA 29 di 56 IPA 30 di 56 IPA 31 di 56 IPA 32 di 56 IPA 33 di 56 IPA 34 di 56 IPA 35 di 56 IPA 36 di 56 IPA 37 di 56 IPA 38 di 56 IPA 39 di 56 IPA 40 di 56 IPA 41 di 56 IPA 42 di 56 IPA 43 di 56 IPA 44 di 56 IPA 45 di 56 IPA 46 di 56 IPA 47 di 56 IPA 48 di 56 IPA 49 di 56 IPA 50 di 56 IPA 51 di 56 IPA 52 di 56 IPA 53 di 56 IPA 54 di 56 IPA 55 di 56 IPA 56 di 56 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Harry e Meghan, la risposta di Kate e William sulla biografia: "Per lei abbiamo steso un tappeto rosso"

Le nozze tra Brooklyn Beckham e l'ereditiera americana sono previste per l'estate 2022 ma la macchina dei preparativi si è già messa in moto. I dettagli a cui pensare sono tantissimi e compilare la lista degli invitati non è compito facile. Victoria si è trovata davanti a un dubbio amletico: invitare i Cambridge, con cui coltivano da tanti anni una solida amicizia e con i quali hanno spesso collaborato, o i Sussex, con cui sono diventati molto intimi nel momento del loro trasloco negli Usa? A creare grattacapi alla Bekham non è solo la questione affettiva, ma anche una più pratica. Kate è la consorte del futuro Re britannico, Meghan si sta facendo strada a Hollywood: entrambe potrebbero essere un aggancio importante per il suo futuro lavorativo. Scegliere quale tra i due legami potrebbe tornare più utile non è compito facile.

LEGGI ANCHE >Torna il sereno nella royal family, William e Harry hanno fatto pace

L'unica via possibile per la moglie di David Beckham è sembrata quella di non scegliere e invitare entrambe le Duchesse alle nozze. Ma anche questa soluzione presenta i suoi rischi da considerare. Kate e Meghan insieme ad un evento potrebbero togliere la dovuta attenzione a Brooklyn e Nicola e catalizzare interesse e flash, la curiosità sui loro look potrebbe neutralizzare quella per l'abito della sposa. Sono rischi che la ex Posh Spice è costretta a correre, a meno che alla fine non si decida di organizzare due cerimonie: una in Florida (pase d'origine della Pelz) e un'altra nella campagna inglese. Ma quale delle due feste dovrà essere la prima? Una situazione complicatissima e apparentemente senza uscita per la povera Victoria, costretta suo malgrado a dover gestire i delicati equilibri di corte.

Potrebbe interessarti anche: