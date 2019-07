Harry e Meghan battezzano Archie lontano dai sudditi

La decisione di mantenere il massimo riserbo sia per quanto riguarda la cerimonia, sia sull'identità dei padrini, avrebbe creato qualche tensione con la regina Elisabetta. Sua Maestà non sarà presente al battesimo, ufficialmente a causa di impegni istituzionali, mentre tra i 25 selezionatissimi invitati ci saranno nonno Carlo e gli zii William e Kate.



FOTOGRAFO, VESTITO E TORTA: ECCO I DETTAGLI DELL'EVENTO - La cerimonia sarà immortalata dal fotografo Chris Allerton (lo stesso del matrimonio di Meghan e Harry) e gli scatti verranno poi pubblicati su Instagram nei prossimi giorni. Solo allora, dunque, si saprà quali sono le guide spirituali scelte dai Duchi di Sussex per il primogenito. Come altri royal baby prima di lui, Archie indosserà una replica di uno dei tradizionali vestitini della famiglia Windsor e sarà cosparso con acqua del fiume Giordano (con cui fu battezzata anche mamma Meghan prima del matrimonio). Per quanto riguarda la torta, la tradizione vuole che sia servita una parte del dolce nuziale dei genitori: in questo caso verrà offerto il pan di spagna al limone.