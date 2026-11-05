Non è la prima volta che Hailey Bieber racconta pubblicamente le difficoltà legate alla maternità. Nell'agosto 2024, dopo la nascita di Jack Blues, aveva già parlato di un travaglio particolarmente impegnativo. La modella aveva descritto un'esperienza lunga e dolorosa, durante la quale aveva affrontato diverse ore di travaglio senza epidurale. Anche la preparazione al parto, tra esercizi di respirazione, yoga e fisioterapia del pavimento pelvico, non era riuscita a evitarle un'esperienza fisicamente molto intensa. A rendere ancora più delicato il momento era stata poi una forte emorragia post-partum, un episodio che le aveva provocato grande paura nonostante la presenza e il supporto dei medici.