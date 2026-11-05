Hailey Bieber, le foto della vacanza in Sicilia
© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber
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Hailey Bieber ha deciso di raccontare un lato molto privato che non aveva ancora reso pubblico: la parte più fragile e meno visibile del suo percorso dopo la nascita del figlio Jack Blues, avuto con Justin Bieber. A circa sei mesi dal parto, la modella ha ricevuto una diagnosi di PMDD, il disturbo disforico premestruale, una condizione che può trasformare i giorni precedenti alle mestruazioni in un periodo di profondo disagio psicologico e fisico. Una confessione che va oltre il racconto personale e accende i riflettori su un problema che riguarda molte donne, ma che ancora oggi fatica a trovare spazio nel dibattito pubblico.
In un'intervista al magazine WWD, Hailey ha ripercorso i mesi successivi alla maternità, raccontando quanto sia stato difficile dare un nome a ciò che stava vivendo. Dopo aver notato sintomi sempre più intensi, ha iniziato a informarsi e a cercare risposte, fino ad arrivare alla diagnosi di disturbo disforico premestruale: una condizione di cui si parla ancora troppo poco e non trovare facilmente testimonianze o informazioni capaci di farla sentire compresa. Nei giorni che precedono il ciclo, infatti, le emozioni possono diventare particolarmente difficili da gestire.
Non si tratta semplicemente di essere più irritabili o sensibili, ma di attraversare una fase nella quale anche la percezione della propria quotidianità può cambiare radicalmente. Per Hailey, rendere pubblica questa esperienza significa contribuire a eliminare quel senso di isolamento che spesso accompagna le donne alle prese con disturbi legati al ciclo mestruale.
Il disturbo disforico premestruale, conosciuto con la sigla PMDD, è una condizione caratterizzata da sintomi emotivi e fisici particolarmente intensi, che si manifestano durante la fase luteale del ciclo, cioè nel periodo che precede le mestruazioni. A differenza della più comune sindrome premestruale, il PMDD può compromettere in maniera significativa la vita personale, professionale e affettiva. Non è quindi una semplice questione di sbalzi d'umore, né una normale conseguenza delle oscillazioni ormonali.
Il PMDD può manifestarsi con una combinazione di sintomi che coinvolgono la sfera emotiva e quella fisica. Tra i segnali più frequenti ci sono: irritabilità marcata e nervosismo, ansia, tensione e sensazione di allerta costante oltre a umore depresso, tristezza e senso di disperazione. La caratteristica distintiva è soprattutto l'intensità dei sintomi e il loro impatto sulla vita quotidiana. Le manifestazioni tendono a ridursi con l'arrivo delle mestruazioni, per poi ripresentarsi ciclicamente.
© Instagram | La vacanza in Sicilia di Hailey Bieber
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La testimonianza di Hailey non si è fermata alla confessione personale e ha scelto di trasformare la propria esperienza in un'occasione per sostenere la ricerca e promuovere una maggiore consapevolezza sulla salute delle donne. Attraverso il suo progetto, ha annunciato un investimento di 5 milioni di dollari destinato a iniziative legate alla salute femminile, con particolare attenzione alle condizioni che ancora oggi ricevono poca visibilità. Un impegno che nasce anche dalla consapevolezza di quanto possa essere difficile trovare informazioni affidabili quando si affronta un problema poco conosciuto.
Non è la prima volta che Hailey Bieber racconta pubblicamente le difficoltà legate alla maternità. Nell'agosto 2024, dopo la nascita di Jack Blues, aveva già parlato di un travaglio particolarmente impegnativo. La modella aveva descritto un'esperienza lunga e dolorosa, durante la quale aveva affrontato diverse ore di travaglio senza epidurale. Anche la preparazione al parto, tra esercizi di respirazione, yoga e fisioterapia del pavimento pelvico, non era riuscita a evitarle un'esperienza fisicamente molto intensa. A rendere ancora più delicato il momento era stata poi una forte emorragia post-partum, un episodio che le aveva provocato grande paura nonostante la presenza e il supporto dei medici.