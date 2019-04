Guendalina Canessa alle Maldive, che panorama a luci rosse!

Che fatica fare la vip! Guendalina Canessa vola da sola alle Maldive per uno shooting mozzafiato. Si diverte a postare immagini in costume da bagno mettendo in mostra il suo fisico scolpito avvolto da microbikini che ne esaltano la femminilità. Gira video e storie da urlo immersa in un paradiso marino. Lo spettacolo è garantito e il relax pure, ma alla ex gieffina manca molto la figlia Chloe rimasta a Milano.