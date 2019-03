Bellezze incontenibili, guarda le vip col seno in fuga

C'è chi stringe il décolleté in improbabili corpetti che faticano a contenere le forme, chi lo espone sotto maglie semi trasparenti, chi preferisce lasciarlo intravedere sotto l'accappatoio e chi lascia spuntare i capezzoli dalla canotta. Ogni vip ha la sua strategia ma a colpire i fan sono le curve in fuga in un effetto vedo-non vedo che seduce più di un topless a tutto tondo.

Alle bombastiche Kim Kardashian e Carolina Marconi basta scegliere un abito stretto sul seno per ottenere un risultato ad alto tasso erotico. Belen preferisce scollature esagerate solo per il piccolo schermo mentre per gli eventi fashion è abituata a non portare il reggiseno. Maria Monsè e Guendalina Canessa mostrano parti di seno durante le loro foto social: dall'accappatoio o dalla vestaglia si intravede un accenno di décolleté che lascia i follower senza respiro. Bella Hadid e Alessia Marcuzzi optano per i capezzoli a vista: complici maglie attillate e l'assenza di biancheria, l'effetto è a luci rosse. Sfoglia la gallery e scopri le mosse vip per mostrare curve incontenibili e seducenti...