Guenda Goria ha sposato Mirko Gancitano, le foto delle nozze da favola in Sicilia

Il 16 maggio resterà un giorno indimenticabile per Guenda Goria e Mirko Gancitano (dopo la proposta indimenticabile fatta ai Caraibi ). Hanno scambiato le promesse d’amore durante una cerimonia commovente nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, in Sicilia, seguita da un matrimonio che sembrava uscito direttamente da una storia incantata, circondati dall'affetto di amici e familiari. Tra gli ospiti, si contavano volti noti dello spettacolo, come Alex Belli con Delia Duran, Sarah Altobello, Dayane Mello, Giucas Casella e Federico Fashion Style. Guenda, incinta al suo settimo mese di gravidanza, era l'immagine della gioia pura.

Gli abiti da sposa di Guenda Goria e Mirko Gancitano

Guenda Goria ha avvolto il suo pancione di sette mesi in un prezioso abito in pizzo bianco per la cerimonia in chiesa. Prima di raggiungere il luogo della festa, la figlia di Mariateresa Ruta e Amedeo Goria ha scelto di indossare un secondo vestito, più allegro e divertente, che evocava lo storico vestito di Lady Diana, con maniche a sbuffo e un'aura di sontuosità, riflettendo la gioia e la brillantezza di una futura madre. Anche Mirko ha optato per un cambio, passando da un formale completo blu scuro a un luminoso abito bianco, simbolo della purezza condivisa con Guenda. Ora, con l'attesa del piccolo Noah per il mese di luglio, la famiglia è pronta a immergersi nella felicità che hanno tanto cercato e finalmente raggiunto.