Proprio una frase di Guenda Goria in un’intervista ha fatto sospettare la crisi di coppia: “Stiamo costruendo un nuovo rapporto, si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui”. Ma sui social Guenda si è rivolta a Mirko Gancitano chiarendo: “L’uomo ci mette più tempo e forse ha fragilità che nasconde e ce lo fanno sentire distante. Ma senza di te non sarei felice e non saremmo la meravigliosa famiglia che siamo. Ringrazio mia suocera per l’aiuto prezioso che mi ha dato nel primo mese di vita di Noah. Ringrazio la mia mamma e tutte le mamme, nonne e zie che lo tengono in braccio quando desidero farmi una doccia. Ringrazio te perché mi dai fiducia e mi hai reso una mamma ancor prima di diventarlo”.