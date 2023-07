House of Gucci, in vendita la villa romana della famiglia: 15 milioni di euro

Un elegante viale alberato, un curatissimo prato all’inglese, la piscina. E poi due ville, la principale che si sviluppa su quattro livelli per un totale di 12 camere e altrettanti bagni, e la seconda, da ristrutturare, arricchita da una serra per piante, entrambe immerse in uno splendido parco di circa 10.000 mq. Il corpo principale è stato ristrutturata con finiture di pregio negli anni '90 ed è composta da più zone giorno. Al primo livello, un maestoso ingresso costruito attorno ad una scala in legno a forma di conchiglia, luminoso soggiorno con suggestivi bow-window, soggiorno con camino, soggiorno secondario che ospita pianoforte a coda, sala da pranzo, studio, ampio bagno ospiti. Il secondo livello ha una camera padronale con meravigliose finestre che si affacciano sul giardino e sulla piscina, due bagni en suite, cabine armadio e altre quattro camere da letto tutte con bagno en suite. Il terzo livello ha uno spazio molto ampio e panoramico con camino, una camera da letto con bagno, una terrazza e una scala che conduce una terrazza panoramica. Ed è proprio il panorama su Roma a sancire il valore inestimabile della villa, in lontananza si vede infatti l'Altare della Patria

La storia

Alla fine degli anni Quaranta Aldo Gucci, trasferitosi a Roma da Firenze per seguire l'espansione dell'azienda di famiglia, iniziò la costruzione della villa, che portò a termine nel 1951. La villa si ispira a un mix di stile inglese con accenti toscani. La moglie di Aldo, Olwen Price, era nata infatti nel Regno Unito, motivo per cui nelle due facciate della casa sono presenti tipici bow-window e altre tipiche decorazioni. È lì che ha abitato coi figli ed è lì che poi tutta la famiglia si è sempre riunita durante feste e altri eventi importanti. La seconda villa con accesso da via Pecori Giraldi fu anch'essa costruita da Aldo Gucci nei primi anni '60 per uno dei suoi figli. Ora “gli eredi hanno deciso di trovare un acquirente che possa dare nuova vita all'immobile, esaltandone il valore”. La proprietà sorge nel quartiere della Vittoria sulla via Camilluccia dove si trovano ambasciate, istituti religiosi e naturalmente ville, come quella abitata da Claretta Petacci insieme alla famiglia durante gli anni della sua relazione con Benito Mussolini e il quartiere adiacente, Vigna Clara, porta il suo nome.