Gregoraci e Briatore insieme, l'ex di Elisabetta si sfoga: “Non mi riguarda”

Se sia una mossa d'amore nei confronti del figlio Nathan Falco o se sia riesplosa la passione è ancora presto per dirlo, ma intanto Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore stanno trascorrendo l'estate in famiglia. Entrambi postano scatti dalle stesse location e insieme al loro bambino. Gli ingredienti per una reunion ci sono tutti, a cui si aggiunge lo sfogo social di Francesco Bettuzzi (ormai ex della showgirl): "Una coppia, a casa mia, è formata da due... non da tre".

Impegnata nella trasmissione Battiti Live, la Gregoraci viaggia per l'Italia raggiungendo appena può Flavio e Nathan Falco. Dalle gite in barca nelle acque cristalline della Costa Smeralda ai tuffi dalla spiaggia di Forte dei Marmi, le vacanze sono all'insegna del mare e dei bikini con cui Elisabetta posa regalando cartoline mozzafiato del suo fisico perfetto. Di Bettuzzi non c'è traccia da un po' di tempo, così quando i follower chiedono a Francesco se Eli sia tornata col marito, lui replica secco: "Non lo so se sono tornati insieme, e non mi riguarda".