Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme per la prima Comunione di Nathan Falco

Grande festa in casa Briatore per la prima comunione di Nathan Falco. La famiglia si è riunita per l'occasione ed Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno posato insieme per la foto di rito, poi condivisa da entrambi sulla loro pagina social. "Auguri amore nostro per la tua Prima Comunione", ha scritto su Instagram il papà orgoglioso, "Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita", gli ha fatto eco la mamma.