Gli Icardi brindano al party di Francesca

Non poteva che essere da principessa il compleanno di Francesca, primogenita di Wanda Nara e Mauro Icardi. Con una coroncina in testa e i lunghi capelli sciolti ha posato tra centinaia di palloncini davanti al papà e al fotografo prima di tuffarsi nel magico mondo di Frozen con i suoi amichetti. Una festa a tema impeccabile che ha fatto divertire genitori e bambini. Ma non è finita qui...

Wanda per l'occasione ha portato Francesca, Isabella e la madre Nora, arrivata dall'Argentina, in un noto salone di bellezza milanese per una giornata di coccole tra donne. "Hai così tanto di me... e mi insegni così tanto e mi fa crescere ancora di più come madre e donna ... Ti amo per sempre. Voglio che tu sia sempre quella bambina felice che danza a piedi nudi, che si cambia 4 volte al giorno, ottiene sempre tutto ciò che vuole, è dolce, con un cuore grande, solidale e protettiva e che si getta a giocare con qualsiasi cane che incontra... ti amo Francesca", ha cinguettato su Instagram la Nara.



Parole dolci anche da parte dell'attaccante dell'Inter: "Oggi è ufficiale, oggi è il compleanno della mia principessa Fran. Sono già 4 anni di amore per questa bella bambina. Ti amiamo tanto. Buon compleanno amore mio".