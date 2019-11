Gli auguri (divisi) di William e Harry a papà Carlo, che festeggia... con Katy Perry

Il principe Carlo in questi giorni è a Mumbai per una serie di incontri istituzionalu, ma via social sono arrivati gli auguri (divisi) dei figli William e Harry per i suoi 71 anni, Più istituzionali e "formato famiglia" quelli del primogenito, mentre Harry ha tagliato fuori tutti tranne il piccolo Archie. Lontano dai veleni di palazzo, però, Carlo festeggia con la sua nuova amica Katy Perry.