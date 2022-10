Giuseppe Conte e Olivia Paladino, che baci a Roma!

Ora che il ruolo politico è cambiato, il leader del M5s si sente libero anche di mostrarsi in una veste meno rigida. E così, durante una passeggiata in centro a Roma, si lascia andare a un bacio passionale con la sua compagna. Le effusioni non sfuggono ai paparazzi del settimanale Chi, che non si lasciano scappare l'occasione di immortalarli.

Lei gli prende il volto tra le mani, lui chiude gli occhi mentre la bacia. Giuseppe Conte e Olivia Paladino mostrano un'immagine inedita della loro coppia. Sempre attenti in passato a mantenere un atteggiamento che desse poco spazio a commenti malevoli e pettegolezzi, ora si sentono liberi di dar libero sfogo al loro amore. Il politico è stato impegnato con la campagna elettorale, ma ora che ha più tempo da dedicare alla sua compagna ne approfitta con gioia e non le fa mancare le attenzioni.

La passeggiata romana

Giuseppe Conte e Olivia Paladino sono stati paparazzati a Roma al termine di un pranzo in famiglia con la sorella dell'imprenditrice e suo figlio, e il cane Oscar al guinzaglio. Olivia indossa una tshirt a collo alto e jeans attillati che enfatizzano il suo fisico slanciato, l'ex premier è sempre elegante anche quando non è "in servizio": per la giornata in famiglia sceglie pantaloni chiari e camicia blu. Quando scorgono i fotografi regalano un bel sorriso, prima di lasciarsi andare a un bacio focoso.

La storia d'amore

Giuseppe Conte e Olivia Paladino si sono conosciuti grazie ai loro figli: lui è papà di Nicolò e lei di Eva. I ragazzi (ormai 15enni) hanno la stessa età e da piccoli frequentavano la stessa scuola. Il primo incontro tra l'ex premier e la manager sarebbe avvenuto durante una riunione con i professori ed è scoccata la scintilla. La relazione non è stata sempre serena e anche loro, come molte coppie, hanno attraversato un periodo di crisi. Ora però il peggio è passato, e il bacio appassionato che si sono scambiati a favore di flash è la prova che regna l'amore.